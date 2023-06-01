WBC準々決勝のベネズエラ戦で右膝を負傷したカブス・鈴木が右膝のMRI検査を受けた。クレイグ・カウンセル監督は「情報を手に入れて、それからそれを伝えられるはずだ」と話した。アリゾナのキャンプ地に戻った鈴木は、クラブハウスを歩く際、右膝に装具をつけていた。そこではチームドクターの診察も受けた。