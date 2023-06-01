エンゼルス・菊池がチームに合流し、捕手を座らせての軽いキャッチボールで調整した。WBCは準々決勝で敗れたものの「（代表で）投げられたことは本当にうれしかったし、大谷をはじめ、いろんな選手と会話ができた。いい財産になった」と収穫を口にした。アリゾナでのオープン戦最終登板では80球前後を投げる見込み。球速も既に150キロ中盤をマークし「もう準備はできている。（体調も）問題ない」と力強かった。