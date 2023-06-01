ドジャース・佐々木は侍ジャパンへの思いを改めて口にした。ロッテ時代に23年の前回大会に出場したが、今回は昨季右肩痛で長期離脱したことなどを踏まえ、球団の意向によりキャンプ地での調整を優先。次回大会へ向け「まず選ばれる選手に。そういう活躍をしてから」と力を込めた。中継ぎとして奮闘した元同僚の種市の活躍には「大会期間中も少しやりとりしていた。良かったというか凄い」と語った。この日は17日（日本時間18日