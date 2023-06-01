ホワイトソックス・村上がキャンプに合流し、一塁での守備練習、走塁練習、屋外でのマシン打撃など約3時間、体を動かした。WBCには全5試合に出場し、19打数4安打、打率・211、1本塁打、5打点。前日にウィル・ベナブル監督は「状態が万全であることを確かめてから試合に出したい」と話したが、早ければ17日（日本時間18日）のアスレチックス戦から出場するとみられる。