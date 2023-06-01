ブルージェイズ・岡本が紅白戦に出場した。チームから提示された複数の練習プランから選び「自分のためにした方がいいことはしようと思っている」と精力的だった。主戦シースと3打席対戦し1安打2三振。初回に直球を捉えライナー性の二塁打をマークした。2大会連続出場となったWBCでは全5試合に出場し「あの雰囲気の中でできたというのは、前回に引き続き凄くいい経験だった」と実感を込めた。