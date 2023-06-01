◇準決勝イタリア2ー4ベネズエラ（2026年3月16日マイアミ）イタリアは初の決勝進出を逃した。2回に押し出し四球と二ゴロで2点を先制も2―1の7回に救援陣が逆転を許した。今大会は1次ラウンドで米国を撃破するなど5戦全勝で初の4強入りの躍進。フランシスコ・セルベリ監督は「イタリアの野球はこの期間に凄く変わった。母国は真夜中だが、700万人が観戦してくれた」と満足そうだった。ダークホースとして注目を集めて母