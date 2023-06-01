◇準決勝ベネズエラ4ー2イタリア（2026年3月16日マイアミ）全勝だったイタリアに逆転勝ち。ベネズエラを初の決勝に導いたのは、いとこ同士の2人だった。アクーニャは1点を追う7回2死一、三塁から遊撃へ同点の適時内野安打。続くガルシアが左前へ決勝の適時打を放つと、3万5382人の大観衆で膨れ上がったローンデポ・パークは興奮のるつぼに。「追いつけると確信していた」というオマール・ロペス監督の期待に応える波状攻