ロハス生活】2年目を迎えるドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）のコラム「ロハス生活MiggyRo’sLifeinDodgers」。今年最初の連載で母国ベネズエラのWBCでの快進撃について語った。日本との準々決勝前日の山本由伸投手（27）とのやりとりも明かした。（取材構成・柳原直之）WBC準々決勝の日本戦はもちろんテレビで観戦した。勝敗を分けたのはヨシ（山本）が降板した直後の5回のガルシアの2ランだ。もちろんウ