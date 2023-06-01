ボートレースからつのＧII「唐津ＭＢ大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜」が１７日に開幕した。地元ベテランの深川真二（５１＝佐賀）は初日７Ｒで３コースからまくって勝利。１１Ｒもイン逃げを決めた。「ピット離れ、行き足は問題ないし、追い風の割には舟も返ってきていた」と機にも好感触をつかんだ。２日目以降に向けても「いい調整ができて良かった。あとは水面と風を見ながら調整していけばいいと思う」と早くも微調