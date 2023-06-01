◇FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026・予選Aグループ日本83―39アルゼンチン（2026年3月17日トルコ・イスタンブール）FIBA女子バスケットボールW杯の予選が17日、世界4都市で行われた。トルコ・イスタンブール開催のAグループで、日本（FIBAランキング11位）は、1勝3敗で並ぶアルゼンチン（同27位）と最終戦を戦い、83―39で快勝。2勝3敗とし、続いて行われたオーストラリア（同2位）―カナダ（同7位）戦で、オ