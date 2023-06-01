ボートレースからつのＧII「唐津ＭＢ大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜」が１７日に開幕した。湯川浩司（４６＝大阪）は初日４Ｒで４コースからまくり差して１着とすると９Ｒもインから隙なく回って押し切り快勝。「エンジンはいいと思うが、ケツを振るので目立つような感じでもない。いろいろやってみる」。機のポテンシャルの高さは感じているものの調整途上。さらに機の底上げを図ってポイントを積み重ねる。