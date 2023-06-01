【新華社北京3月17日】中国海警局は17日、日本漁船「朝丸」が16日に中国の釣魚島領海に不法侵入したため、海警局の艦艇が法に基づき必要な管理措置を取って警告し、退去させたと明らかにし、次のように表明した。釣魚島と付属島しょは中国固有の領土である。われわれは日本側に対し、同海域での一切の権利侵害・挑発行為を直ちにやめるよう促す。中国海警局は釣魚島海域での権利維持と法執行を続け、国の主権と海洋権益を守る