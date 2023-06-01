プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「野菜の豚肉巻き」 「シャキシャキジャガイモサラダ」 「キャベツの浅漬けゴマ油風味」 の全3品。 甘辛のお肉をガッツリ食べて、エネルギーチャージ！ビールも進む献立です。【主食】野菜の豚肉巻き ニンニクのきいた甘辛ダレがからんで、ご飯が進みます。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：383Kcal レシピ制作：フードコーディネーター