茂木外相は17日夜、イランのアラグチ外相と電話会談し、ホルムズ海峡での航行の安全を脅かす行為を直ちにやめるよう強く求めました。電話会談は17日夜10時から30分間行われました。会談の冒頭、茂木外相はイランによる湾岸諸国の民間施設への攻撃やホルムズ海峡での航行の安全を脅かす行為を直ちにやめるよう強く求め、日本を含めた全ての船舶の安全確保を求めました。これに対して、アラグチ外相からはイラン側の立場について説明