去年の春服を見直したら、あれ？なんだかしっくりこない……。そんな人は【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「サマ見えトップス」が頼りになりそう。ほどよいトレンド感と上品さを兼ね備え、40・50代の装いにも自然に溶け込みそうなデザインが豊富です。無理なく今の気分に寄り添う一枚が、春の装いをそっと底上げしてくれるはず。 ペプラム × 前後差ヘムで体形