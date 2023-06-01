イラン情勢をめぐって、アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡での安全確保に向け、日本を名指しして改めて支援を求めました。日米首脳会談を前にしまして、日本に再三協力を要求してきているホンネについて、そして、中国訪問延期の狙いは、この2点について、ワシントン支局の清田大輝記者に聞きます。◇――まず1つ目、ホルムズ海峡の安全確保に向けて何度も、日本に言及しましたが、この発言からはトランプ大統領のどん