モスバーガーの店舗で期間限定の謎解きレストランが開催されます。神奈川・横浜市にある、アルコールも提供するモスバーガーのプレミアム店舗「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」の一角で、ハンバーガーチェーンとしては異例の試みが始まります。17日、「モスフードサービス」が報道陣に公開したのは、イベントの企画・運営などを手掛ける「セガ エックスディー」と共同で行う没入型の謎解きレストラン「モスプレミアムシアタ