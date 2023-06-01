河北省滄州市の京杭大運河沿いにある滄曲書舎の前を歩く人。（２０２２年５月２４日撮影、滄州＝新華社記者／駱学峰）【新華社南昌3月17日】文明間の対話を続けながら固有の文化的アイデンティティーを守る方法を世界が模索する中、中国の伝統的教育機関「書院」が、時代を超えた知恵として再び脚光を浴びている。異中求同--差異の中に共通点を求めて書院の起源は唐代（618〜907年）にさかのぼる。教育と蔵書、礼学、学術論