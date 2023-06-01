１６日、イスラエル軍の空爆で破壊されたレバノン南部の家屋。（ベイルート＝新華社配信）【新華社ベイルート3月17日】レバノン保健省は16日、イスラエル軍が同日にレバノンの複数の地域を空爆し、少なくとも36人が死亡、36人が負傷したと明らかにした。レバノンでは2日から持続的に続くイスラエルの攻撃で886人が死亡し、2141人が負傷した。１６日、イスラエル軍の空爆で破壊されたレバノン南部の家屋。（ベイルート＝新華社配