毎日のヘアケア時間をもっと楽しく♡そんな願いを叶えてくれる限定コラボが登場しました。モロッカンビューティから、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「マイメロディ」とコラボしたスペシャルデザインのヘアケアキットが発売。見た目の可愛さはもちろん、本格的なヘアケア効果も兼ね備えた注目アイテムです♪ シナモロールでしっとり美髪 モロッカンビューティ ディープモ