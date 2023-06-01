埼玉県立小児医療センターで、抗がん剤の注射を受けた3人が神経症状を発症し、1人が亡くなった問題です。病院側は、別の患者2人にも神経症状が出ていたことを明らかにしました。喜入友浩キャスター「多くの子どもたちが訪れている埼玉県立小児医療センターです。今回の問題について新たな説明はあるのでしょうか」17日、2度目の会見を開いた病院。そこで“新たな事実”を明かしました。埼玉県立小児医療センターの会見「髄注後に神