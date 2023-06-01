アメリカのトランプ大統領は、イランへの軍事作戦をめぐり、日本などの同盟国を名指しし支援は必要ないと強調しました。トランプ大統領は17日、SNSへの投稿で、イランへの軍事作戦をめぐり多くのNATO加盟国が関与を望んでいないと明らかにしたうえで、「我々は彼らを守っているが、彼らは我々のために何もしない」などと不満をあらわにしました。そのうえで、「我々はイラン軍を壊滅させた。海軍、空軍、防空システム、指導部も排