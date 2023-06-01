公示価格 鹿児島県内の一覧【令和8年地価公示】2026年3月発表 国が調査した全国の土地の価格＝地価が公表され、県全体の平均変動率は34年連続でマイナスでした。 鹿児島市は住宅地・商業地ともに上昇し「二極化」が加速する一方、地方の中心部では下落幅が縮小する傾向も見られます。 この記事では、しています。全体の平均地価は7万3400円 住宅地のトップは14年連続 県内の住宅地や商業地などを合わせた全体の平均地価は7万34