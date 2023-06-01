春の訪れを感じさせる「生わかめ」。そのおいしさは、今の時期だけの格別な楽しみですよね 。今回は、そんな生わかめのみずみずしさを堪能できる、シンプルながらも奥深いスープのレシピをご紹介します。材料（2人分）生わかめ……40g青梗菜……1株（約100g）鶏ガラスープの素（顆粒）……大さじ1/2塩……少々こしょう……少々作り方(1)生わかめは水洗いし、幅1〜2cmに切る。青梗菜は茎と葉に切り分け、茎は横に幅5mmに、葉は横に