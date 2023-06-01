NY株式17日（NY時間11:07）（日本時間00:07） ダウ平均47142.05（+195.64+0.42%） ナスダック22500.13（+125.95+0.56%） CME日経平均先物54400（大証終比：+980+1.81%） 欧州株式17日GMT15:07 英FT100 10431.99（+114.30+1.11%） 独DAX 23783.22（+219.21+0.93%） 仏CAC40 8017.90（+81.93+1.03%） 米国債利回り 2年債 3.661（-0.010） 10年債 4.193（-0.023） 30年債