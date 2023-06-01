リーブス英財務相は、国内の経済成長を押し上げる取り組みの一環として、地方に国税収入の一部を移管させる計画を策定していると明らかにした。 ロンドンのビジネススクールで行われた年次の講演で、「今年の予算で公表する将来の財政分権に向けたロードマップの策定に向け、職員に対し市長や企業と協力するよう指示した。所得税を含む他の税も検討対象となる」と述べた。 ただし、この計画は新税導