[3.16 J-VILLAGE CUP U-18決勝 U-18日本代表 2-0 U-17日本高校選抜 Jヴィレッジスタジアム]「第8回J-VILLAGE CUP U-18」決勝で値千金の先制ゴール。MF大貫琉偉(鹿島ユース/2年=鹿島ジュニアユース出身)が、大きな爪痕を残してU-18日本代表の活動を終えた。大貫は0-0の後半21分から3-5-2システムのインサイドハーフとしてピッチへ。すると24分、左サイドに開いた大貫は対峙した相手右WBが外重心になったところを見逃さずにその内