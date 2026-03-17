愛情表現が苦手な男性も多いですが、本気で愛している女性には特別な行動が現れるもの。そこで今回は、男性の何気ない行動に隠された「本気サイン」を紹介します。将来の計画にさりげなくあなたを含めている男性が本気で愛している女性には、自然と将来の計画に相手を組み込む傾向があります。「来年の夏休みに一緒に旅行しよう」「いつか行きたい場所があるんだ」などの未来の提案は、男性の中であなたが長期的なパートナーとして