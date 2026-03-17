好きな男性との距離が一向に縮まらない…、むしろ距離を置かれ始めているかもと感じていませんか？そこで今回は、そんな風に男性があなたを追いかけてくれなくなる「原因」を紹介します。対応にムラがある今日は笑顔で話しかけてくれるのに、次の日は素っ気ない…。このような態度の変化は男性を混乱させます。男性は単純なところがあるので、女性の気持ちの変化についていけず「何を考えているかわからない」と諦めてしまうことに