好きな男性と交際するなら幸せな関係を築いていきたいものですが、どうしても“別れ”の２文字がチラつくことってあるもの。そこで今回は、男性が「彼女とはもうダメだ」と感じる瞬間について紹介します。趣味が一致しない＆趣味を理解してくれない男性は趣味が一致しない、もしくは趣味を理解してくれないと「彼女とは合わない」と感じるようになる傾向があります。なので、趣味が一致しないなと気付いた時は、少しでも興味を持つ