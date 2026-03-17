不倫が発覚した瞬間、男性の行動には一定のパターンが見られるもの。焦りや恐れから、その場をどう切り抜けるかを優先するケースが少なくありません。そこで今回は、そんな不倫がバレた男性が最初に取る行動を解説します。まず“否定”する多くのケースで最初に出るのは「違う」「勘違いだ」という否定。証拠がはっきりしていない段階では、とにかくその場を否定することで乗り切ろうとするでしょう。事実と認めるよりも、事態を小