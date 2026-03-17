日々のスキンケアの効果を引き出すアイテムとして、ここ数年注目度が高まっているのが「導入美容液」。洗顔後すぐに使うことで肌をやわらかく整え、次に使う化粧水や美容液のなじみをサポートしてくれる存在です。とはいえ種類が多く、どれを選べばいいのか迷う人も少なくありません。そこで今回は、美容ライターが実際に使ってよかったと感じた導入美容液を３つ紹介します。集中ケアを続けたような美しい肌へ導く「ランコム」の導