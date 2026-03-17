毎日忙しく働いているのに、なぜか余裕がある人もいれば、いつも時間に追われている人もいます。仕事量が特別違うわけではないのに、この差はどこから生まれるのでしょうか？実は、忙しさそのものよりも“時間との付き合い方”に違いがあります。予定を詰め込みすぎている忙しさに追われる人ほど、予定を空けないように詰め込みがち。予定が増えるほど、少しの遅れが連鎖してしまいます。一方、余裕がある人は、あえて余白を作って