髪をまとまりよく見せたい、広がりを抑えたい。そんな理由から、毛先を重めに整えている人も多いかもしれません。確かに重めのヘアスタイルは落ち着いた印象になります。ただ40代・50代になると、その“重さ”が髪型全体の印象を少し硬く見せてしまうことも。実際、自然と若く見える人の髪型は、毛先の作り方に少し違いがあります。重すぎる毛先は髪型を重く見せる毛先を重く残したヘアスタイルは、まとまりやすいというメリットが