体重は大きく変わっていないのに、なぜか腰まわりだけが重たく感じる。そんな変化を感じ始める大人世代は少なくありません。その原因のひとつが、腹筋だけでなく体幹の筋肉がうまく使えていないこと。そこで取り入れたいのが、椅子に座ったまま下腹と体幹を整える簡単エクササイズ【ニーレイズワンレッグ】です。腹直筋と腸腰筋を同時に動かしながら、腰まわりのラインをすっきり整えることができます。【STEP１】姿勢を整える安定