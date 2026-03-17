2024年12月にリニューアルした【東急ステイ池袋】。それまでのビジネス利用メインから家族や友人と利用しやすい2名用の客室を増やし、館内もポップカルチャーの街 “池袋” のイメージに一新。さらに全客室に洗濯乾燥機と電子レンジ、2ドア冷蔵庫を備え、便利で滞在しやすい「ザ・池袋」なホテルとして爆誕。支配人が描いたマスコットキャラクター “Mr.IKE（アイク）くん” も要チェックです！｜池袋ならでは