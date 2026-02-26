HYDEがアルバム『JEKYLL』を3月11日に配信開始、5月13日にはCDアルバムをリリースする。本作収録曲から「SMILING」のミュージックビデオが本日3月18日に公開され、そのミュージックビデオ内にももいろクローバーZのリーダー・百田夏菜子が特別出演していることが明らかになった。「SMILING」ミュージックビデオは、楽曲の世界観を表現するため、HYDEとも親交が深い百田夏菜子に出演をオファー。撮影は新潟県小千谷市の雪原で行われ