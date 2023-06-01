星熊南巫が3月18日午前0時、新たなスタートとなる楽曲「HOLLOW EYES」を配信リリースした。同楽曲は、2月19日に渋谷Spotify O-WESTで開催された我儘ラキア解散後の初舞台＜PREDICTION＞で初披露されたものだ。孤独や喪失を抱えながらも、世界の美しさは消えない…そんな感情の揺れを、冷たさと熱量が共存するサウンドで表現したナンバーは、ダークオルタナティヴを軸に、シューゲイズの残響感と低音の疾走感をあわせ持つ。星熊南巫