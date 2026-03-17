しかしイランは戦争後ホルムズ海峡を事実上封鎖しながらも中国に向かうタンカーだけは露骨に通過させている。国際原油価格が急騰し米国と同盟国の原油価格負担が加重されているが中国だけは比較的被害が減る構造だ。中国は今年初めにトランプ大統領がベネズエラとイランを圧迫し始めると原油備蓄量を大きく増やした。1月基準で3〜4カ月分の需要をまかなえる約12億バレルの原油備蓄を保有していると推定される。◇中国「米国は誤っ