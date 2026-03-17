トランプ米大統領が16日、今月末に予定されていた中国の習近平国家主席との首脳会談を突然延期した。会談を半月後に控えて出てきた突発的決定だ。◇「中国の軍艦派遣期待しない」トランプ大統領はこの日ホワイトハウスで記者らと会った席で米中首脳会談に対する質問を受けると、「1カ月ほど（中国に）延期を要請した。中国を訪問したいが（イラン）戦争のため私はここ（米国）にいたく、ここにいなければならない」と話した。長期