EU首脳がゼレンスキー大統領への書簡を公表し、ウクライナ向け約900億ユーロの融資や、ロシア産原油をめぐる対立の打開に向けた姿勢を示しました。EUのコスタ議長らは、ウクライナのゼレンスキー大統領に宛てた書簡で、約900億ユーロの融資がウクライナの経済の安定や防衛装備の調達を支える柱だと強調しました。一方で、ロシア産原油への依存が大きいハンガリーなどが融資や追加制裁に同意しておらず、全会一致が必要なEUの意思決
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