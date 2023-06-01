東京都の分譲マンションの1平方メートルあたりの賃料が、5000円近くまで上昇しました。不動産調査会社の東京カンテイによりますと、東京都の分譲マンションの2月の賃料の平均額は、ファミリータイプの60平方メートルの部屋で29万6880円になりました。1平方メートルあたりだと4948円で、前の年の同じ月と比べて15％上昇し、最高値を更新しました。東京23区では、1平方メートルあたり5149円となり5カ月連続の上昇です。東京カンテイ