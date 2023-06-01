全国の土地取引価格の指標となる公示地価が発表され、全国平均が5年連続で上がり、バブル期以来の上昇率となりました。17日に発表された公示地価で最も地価が高かったのは、20年連続で東京・銀座にある「山野楽器銀座本店」でした。1平方メートル当たり6710万円で、2025年より10.9％も上昇しました。全国平均は商業地がプラス4.3％、住宅地はプラス2.1％、全用途ではプラス2.8％と、いずれも5年連続で上昇し“バブル期以来の上昇率