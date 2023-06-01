イスラエルは17日、イランの国家最高安全保障委員会事務局長、アリ・ラリジャニ氏を殺害したと発表しました。この殺害は、単なる幹部の殺害にとどまらず、イランという国家の「舵取り」そのものを変質させる可能性を秘めています。（NNNロンドン支局本岡英恵）■「軍」と「政治」を繋ぐ稀有な実力者ラリジャニ氏は、イラン現体制において極めて重要な立ち位置を占める人物でした。革命防衛隊の元司令官として軍部に太いパイプを