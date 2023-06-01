日々のデスクワークで背中、腰が痛い。少しでも改善できるように、お湯にしっかりと浸かるというライフハックを得ました。当たり前だろという方が多いのでしょうが、小学生の頃からシャワー派の筆者は、「お風呂ってすげぇ！」と感動しています。 しっかりと体を温めるために、それなりの時間はお湯に浸かっていたいのですが、暇すぎますよね。常にスマートフォン、PCに囲まれた生活をしている身からす