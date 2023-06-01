サンワダイレクトの卓上傾斜台「200-STN079」という製品を買った。タブレットやノートPCに角度をつけて置ける、タブレットスタンド的なものだ。直販価格は2980円。 買った理由は、ドがつくほどシンプルだから。こういうスタンド類、本を押さえるワイヤーが付いていたり、ペン置きがあったり、回転スタンドだったりして、付加機能をもつものが多い。だが俺的な使い方だとそういうのはだいたい不要で「その付加