台北にあるグーグルの拠点や、サムスンのGalaxy UnpackedにMWCと、2月から3月にかけ、出張が相次いだ。本稿も、3月17日に中国・深センで開催されるOPPOの発表会に向かう機内で執筆している。これだけフライトが多いと、機内で原稿を書く機会がどうしても増えてくる。そのような時に活用するのが、機内Wi-Fiだ。 2月、3月は移動が多く、機内Wi-Fiに接続する機会が増えた ただ、機内Wi-Fiの料金は結構な金額になる