イランサッカー連盟は、アメリカとの政治的対立を受け、6月から開幕するFIFAワールドカップ2026のイラン代表戦をメキシコで開催するようにを求めているが、実現する可能性は低いようだ。17日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。イラン代表はアジア最終予選を突破し、4大会連続7回目となるW杯本大会出場を決めている。昨年12月に行われた組み合わせ抽選会の結果、イラン代表はグループGに組み込まれ、ニュージ