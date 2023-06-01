茂木外相は１７日夜、イランのアッバス・アラグチ外相と電話で約３０分間会談し、ホルムズ海峡の航行を脅かす行為をただちに停止するよう強く求めた。茂木氏は、ペルシャ湾内に多くの日本関係船舶が停泊していることを踏まえ、全船舶の安全が確保されるよう適切な対応を要請した。アラグチ氏はイラン側の立場を説明した。両氏は今月９日にも電話会談しており、事態の早期沈静化に向け、引き続き意思疎通を継続することで一致し