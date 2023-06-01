【肩ズンFig.鬼滅の刃 第肆弾】 3月下旬 発売予定 価格：1回500円 鬼舞辻無惨 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「肩ズンFig.鬼滅の刃 第肆弾」を3月下旬に発売する。価格は1回500円。 本商品は、肩に「ズン」ともたれてうっかり眠ってしまったような仕草がかわいい、フィギュアシリーズ「肩ズンFig.鬼滅の刃」の第肆弾。今弾では、鬼舞辻無惨、猗窩座、童